У Львові на ринки пускатимуть по 10 осіб і закриють візові центри

У Львові на ринки запускатимуть не більше 10 осіб водночас і закриють візові центри, де не спромоглися налагодити безпечні умови для відвідувачів.

Відповідне рішення, прийняте 19 березня міським штабом та міською комісією з питань ТЕБ і НС, розміщене на сторінці Facebook Львівської міської ради.

"Керівникам ринків забезпечити окремі вхід і вихід на територію, кількість відвідувачів – не більше 10 осіб водночас (суворий контроль). Надалі дотримуватись протоколу: дистанція 2 метри, гігієна, обов’язкове використання масок та рукавиць, ретельна дезінфекція. У разі порушень ринок припинить роботу негайно", - йдеться в документі.

Наразі тричі на день ринки обстежують. Триває перевірка на транспорті, де також встановлено граничну кількість пасажирів не більше 10 осіб – незалежно від виду та розміру транспорту. Сьогодні поліція оштрафувала 5 водіїв на 17 тис. грн. кожного за порушення умов карантину.

Сьогодні прийнято рішення на час карантину призупинити роботу візових центрів. Це сталося після того, як в соцмережі потрапило відео з чергою в понад 200 осіб під дверима центру. На нього одразу відреагував міський голова Андрій Садовий.

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"Люди по-різному реагують на заклики до дистанції й самоізоляції. Дехто - максимально відповідально (чудовий приклад - скажімо, Нова пошта, і скоординована черга до відділень). Дехто - з байдужістю (на відео - черги біля візового центру на Джерельній). Уже звернувся до поліції області, з вимогою навести там порядок. Потрібно або навести там порядок, або тимчасово закрити візовий центр", - написав міський голова у facebook.

Станом на 19 березня в обласній інфекційній лікарні перебувають 27 пацієнтів, госпіталізованих із підозрою на коронавірус (13 – зі Львова). У 8 раніше підтвердили грип: 5 із них – виписали, 3 – скерували на амбулаторне лікування.