На коронавірус перевіряють майже 30 осіб у Львові та 28 на Буковині

У Львові 26 осіб перебувають в обласній інфекційній клінічній лікарні і троє - на амбулаторному лікуванні з підозрою на коронавірус.

Про це повідомив в.о.директора департаменту охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації Андрій Васько, інформує пресслужба ЛОДА.

"У Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні сьогодні перебуває 26 пацієнтів з підозрою на коронавірус. Усі вони в стані середньої важкості або в легкому стані. Ми очікуємо отримання аналізів по цих пацієнтах. До сьогодні 3 перебувають на амбулаторному режимі лікування. Вони є з позитивними епіданамнезами, і ми очікуємо по них підтвердження на коронавірусну інфекцію", - розповів Васько.

Чотирьох пацієнтів, тести яких учора повернулись з Києва із діагнозом грип, виписали із лікарні.

"Загалом, за увесь час до медиків звернулось 33 мешканці області. Трьох перевели на амбулаторне лікування, чотирьох виписали", - резюмував Васько.

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У Чернівецькій області захворювання на Covid-19 підозрюють у 28 людей, лише за останню добу із підозрою на коронавірус звернулися 7 осіб.

У Запорізькій області чотирьох осіб перевірять на коронавірус.

У пацієнта з Новоград-Волинського району Житомирської області, якого госпіталізували з підозрою на коронавірус, діагноз не підтвердився.

На Вінниччині зафіксовано новий випадок підозри на коронавірус - в особи, яка повернулася з епідемічної території. Дві попередні підозри не підтвердились.

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