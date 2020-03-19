На коронавірус перевіряють майже 30 осіб у Львові та 28 на Буковині
Про це повідомив в.о.директора департаменту охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації Андрій Васько, інформує пресслужба ЛОДА.
"У Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні сьогодні перебуває 26 пацієнтів з підозрою на коронавірус. Усі вони в стані середньої важкості або в легкому стані. Ми очікуємо отримання аналізів по цих пацієнтах. До сьогодні 3 перебувають на амбулаторному режимі лікування. Вони є з позитивними епіданамнезами, і ми очікуємо по них підтвердження на коронавірусну інфекцію", - розповів Васько.
Чотирьох пацієнтів, тести яких учора повернулись з Києва із діагнозом грип, виписали із лікарні.
"Загалом, за увесь час до медиків звернулось 33 мешканці області. Трьох перевели на амбулаторне лікування, чотирьох виписали", - резюмував Васько.
У Чернівецькій області захворювання на Covid-19 підозрюють у 28 людей, лише за останню добу із підозрою на коронавірус звернулися 7 осіб.
У Запорізькій області чотирьох осіб перевірять на коронавірус.
У пацієнта з Новоград-Волинського району Житомирської області, якого госпіталізували з підозрою на коронавірус, діагноз не підтвердився.
На Вінниччині зафіксовано новий випадок підозри на коронавірус - в особи, яка повернулася з епідемічної території. Дві попередні підозри не підтвердились.
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