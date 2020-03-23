Військових у Києві забезпечили перепустками на транспорт - Міноборони

Обмеження руху транспорту в Києві не позначиться на звичній діяльності військових частин і структур, розташованих у столиці.

Про це інформує Міноборони.

«Карантинні заходи, у тому числі вимушені обмеження для громадян щодо проїзду у столичному міському пасажирському транспорті, не вплинуть на стабільне функціонування Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України. Також під час карантину буде забезпечено безперебійну життєдіяльність військових частин, установ та військових навчальних закладів дислокованих у столичному гарнізоні», - йдеться в повідомленні.

Як указується, визначену кількість спеціальних перепусток для проїзду в громадському транспорті вже отримано для військовослужбовців та цивільного персоналу Міноборони і Генштабу.

Військові частини, установи та навчальні заклади столичного гарнізону отримуватимуть зазначені перепустки за заявками командирів і начальників на визначений для виконання завдань особовий склад, наголошують у військовому відомстві.

Як повідомлялося, з понеділка, 23 березня, громадський транспорт Києва перевозитиме лише певні категорії громадян, зокрема медичних працівників, рятувальників, правоохоронців, працівників сфери ЖКГ, осіб, які працюють у продуктових магазинах і аптеках.