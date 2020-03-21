На вулиці міст вийдуть патрулі, посилені військовими

Збройні Сили України взаємодіятимуть із правоохоронними органами у забезпеченні громадського порядку під час карантину.

Про це інформує Міноборони.

«В рамках проведення обмежувально-карантинних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню в Україні коронавірусної інфекції, задля підтримання громадської безпеки та порядку, з 22 березня 2020 року, у населених пунктах та військових гарнізонах розпочнеться спільне патрулювання посиленими нарядами Військової служби правопорядку Збройних Сил України», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, вони взаємодіятимуть із працівниками Нацполіції та військовослужбовцями Нацгвардії.

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Командуванням військових гарнізонів ЗСУ вжито вичерпних заходів щодо забезпечення особового складу, який залучатиметься до патрулювання, засобами захисту, антисептичними та дезінфекційними речовинами, наголосили в Міноборони.

Фото: mil.gov.ua