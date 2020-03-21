За порушення карантину поліція склала вже 923 протоколи

З початку карантинних заходів поліцейські склали на порушників 923 адміністративні протоколи.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у Facebook.

"З початку карантинних заходів поліцейські склали на порушників 923 адміністративні протоколи. Окрім того, слідчі розпочали 8 кримінальних проваджень за фактами порушень санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням", - йдеться у повідомленні.

21 березня до вжиття заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу та посилення публічної безпеки і порядку на території держави залучається понад 17 тисяч правоохоронців. У тому числі поліцейських, військовослужбовців Нацгвардії та рятувальників.

Поліцейські також вкотре звертаються до громадян із проханням дотримуватися рекомендацій лікарів та за можливості залишатися вдома.

З 12 березня в Україні запроваджено карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і для недопущення її поширення. Він триватиме три тижні – до 3 квітня.

За даними МОЗ, в Україні лабораторно підтвердили 41 випадок захворювання, три з них летальні і одна людина видужала.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 21 березня у світі зареєстровано 276 462 випадків зараження на коронавірус, 91 954 людини одужали і 11 417 померли.