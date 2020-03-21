У Житомирі відкрили справу проти хворого, який перевозив туристів

Житомирська поліція відкрила кримінальну справу проти хворого на коронавірус, який приховав, що возив до Австрії групу туристів.

Про це інформує відділ комунікації поліції Житомирської області.

«Кримінальне провадження відкрите за ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. У ході досудового розслідування перевіряється інформація про укриття відомостей хворим на Covid-19 щодо причетності до перевезення організованої групи туристів до Австрії та назад в Україну», - йдеться у повідомлені.

Правоохоронці встановили, що рейсами авіаліній в обидві сторони одночасно з хворим скористались ще понад 30 людей.

Наразі поліцейські встановлюють їх контакти, місце проживання та спілкуються з ними щодо мети нещодавнього візиту за кордон, а також пояснюють необхідність дотримання режиму самоізоляції.

У поліції акцентують, що це перше в області кримінальне провадження, відкрите за порушення правил карантину.

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Як повідомляв Укрінформ, у Житомирі 19 березня зафіксований перший випадок коронавірусу в 49-річного чоловіка, який повернувся з Австрії. Як згодом повідомив мер обласного центру Сергій Сухомлин, пацієнт приховав, що їздив за кордон разом із групою туристів.

Наразі в Україні лабораторно підтвердили 41 випадок захворювання на коронавірус, три з них летальні і одна людина видужала.

Станом на ранок 21 березня у світі зареєстровано 276 462 випадків зараження на коронавірус, зокрема 91 954 людини одужали і 11 417 померли.