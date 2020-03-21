У Житомирі відкрили справу проти хворого, який перевозив туристів
Про це інформує відділ комунікації поліції Житомирської області.
«Кримінальне провадження відкрите за ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. У ході досудового розслідування перевіряється інформація про укриття відомостей хворим на Covid-19 щодо причетності до перевезення організованої групи туристів до Австрії та назад в Україну», - йдеться у повідомлені.
Правоохоронці встановили, що рейсами авіаліній в обидві сторони одночасно з хворим скористались ще понад 30 людей.
Наразі поліцейські встановлюють їх контакти, місце проживання та спілкуються з ними щодо мети нещодавнього візиту за кордон, а також пояснюють необхідність дотримання режиму самоізоляції.
У поліції акцентують, що це перше в області кримінальне провадження, відкрите за порушення правил карантину.
Як повідомляв Укрінформ, у Житомирі 19 березня зафіксований перший випадок коронавірусу в 49-річного чоловіка, який повернувся з Австрії. Як згодом повідомив мер обласного центру Сергій Сухомлин, пацієнт приховав, що їздив за кордон разом із групою туристів.
Наразі в Україні лабораторно підтвердили 41 випадок захворювання на коронавірус, три з них летальні і одна людина видужала.
Станом на ранок 21 березня у світі зареєстровано 276 462 випадків зараження на коронавірус, зокрема 91 954 людини одужали і 11 417 померли.