У Житомирі дезінфікують вулиці та зупинки
Про це інформує пресслужба Житомирської міської ради.
«Від сьогодні у Житомирській міській об’єднаній територіальній громаді дезінфікують вулиці та зупинки громадського транспорту. Робота проводиться з метою зниження ризику інфікування та попередження розповсюдження захворюваності на гостру респіраторну інфекцію Covid-19», - йдеться у повідомленні.
Санітарну обробку міста проводять працівники комунальних підприємств «Житомирське ТТУ», «УАШ» та «Зеленбуд», які одягнені у спеціальні захисні костюми.
Як повідомляв Укрінформ, наразі в інфекційному відділенні міської лікарні №1 Житомира з коронавірусом перебуває 49-річний чоловік, який возив групу туристів за кордон.
В Україні лабораторно підтвердили 41 випадок захворювання, три з них летальні і одна людина видужала.
Станом на ранок 21 березня у світі зареєстровано 276 462 випадків зараження на коронавірус, зокрема 91 954 людини одужали і 11 417 померли.
Фото: Житомирська міськрада