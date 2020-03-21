У Житомирі дезінфікують вулиці та зупинки

У Житомирі почали дезінфікувати вулиці та зупинки громадського транспорту з метою протидії розповсюдженню коронавірусу.

Про це інформує пресслужба Житомирської міської ради.

«Від сьогодні у Житомирській міській об’єднаній територіальній громаді дезінфікують вулиці та зупинки громадського транспорту. Робота проводиться з метою зниження ризику інфікування та попередження розповсюдження захворюваності на гостру респіраторну інфекцію Covid-19», - йдеться у повідомленні.

Санітарну обробку міста проводять працівники комунальних підприємств «Житомирське ТТУ», «УАШ» та «Зеленбуд», які одягнені у спеціальні захисні костюми.

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Як повідомляв Укрінформ, наразі в інфекційному відділенні міської лікарні №1 Житомира з коронавірусом перебуває 49-річний чоловік, який возив групу туристів за кордон.

В Україні лабораторно підтвердили 41 випадок захворювання, три з них летальні і одна людина видужала.

Станом на ранок 21 березня у світі зареєстровано 276 462 випадків зараження на коронавірус, зокрема 91 954 людини одужали і 11 417 померли.

Фото: Житомирська міськрада