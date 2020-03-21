У Дніпрі вночі дезінфікували вулиці

У Дніпрі, щоб не допустити поширення коронавірусу, проти ночі 21 березня рятувальники провели дезінфекцію головних вулиць міста.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

“Вночі з 20 на 21 березня, пожежно-рятувальна техніка Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області була залучена до проведення розпилення спеціального дезінфікуючого розчину по найбільших вулицях міста Дніпро, зокрема на проспектах Дмитра Яворницького, Слобожанському та Проспекті Свободи”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для дезінфекції вулиць міста використовувалася дезінфекційна суміш на основі порошку СФ-2У та води. Цей порошок є активною речовиною, яка застосовується підрозділами ДСНС, Збройних сил України для проведення спеціальної обробки, майна, транспорту та одягу при застосуванні зброї масового ураження.

У Дніпрі вночі провели дезінфекцію вулиць / Фото: dp.dsns.gov.ua

У ДСНС зауважують, що водний розчин з порошком не пошкоджує будівельні матеріали, деревину, лакофарбові вироби, не призводить до корозії металів та забезпечує надійний змив органічних та неорганічних речовин з будь-яких поверхонь.

Зазначений реагент є цілком безпечним для людей і тварин.

За останніми даними, в Україні підтверджено 41 випадок Covid-19. У Дніпропетровській області отримано два позитивних результатів на Covid-19.