Контроль коронавірусу: Дніпропетровщина встановила 21 пункт на дорогах

На дорогах Дніпропетровщини почали роботу пункти перевірок.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

“На стаціонарних та пересувних блокпостах несуть службу поліцейські, співробітники ДСНС та медики. Загалом на основних автомагістралях Дніпропетровської області встановлено 21 пункт перевірки, серед яких 4 стаціонарні та 17 пересувних мобільних постів”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці здійснюватимуть контроль в’їзду та виїзд автомобілів, проводитимуть температурний скринінг водіям та пасажирам.

Також будуть встановлюватися громадяни, які нещодавно повернулися з країн, де зафіксована епідемія коронавірусу.

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Ці люди мають неухильно дотримуватись правил карантину та залишатися вдома, щоб уникнути контакту з іншими людьми.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 летальні. Зокрема, коронавірусна хвороба зафіксована: у Чернівецькій області - 15 випадків (1 летальний, 1 людина одужала), Житомирській області - 2 випадки (1 летальний), Київській області - 2 випадки, Донецькій області - 1 випадок, Дніпропетровській області - 2 випадки, Івано-Франківські області - 1 випадок (летальний), у м. Києві - 3 випадки.

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За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 20 березня зареєстровано 244 523 випадки Covid-19, з них 10 030 закінчились смертю, водночас 86 031 особа одужала.