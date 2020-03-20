Зеленський доручив головам ОДА збільшити кількість маршруток і автобусів

Президент Володимир Зеленський доручив головам обласних державних адміністрацій збільшити кількість автобусів і тролейбусів, аби була можливість дотримуватись обмежень у 10 і 20 пасажирів у салоні.

Про це він заявив у відеозверненні.

"Головам ОДА і мерам великих міст поставлена задача протягом доби максимально збільшити кількість маршруток", - зазначив Зеленський.

Водночас він розповів, що для протидії поширенню коронавірусу залучено понад 15 тисяч поліцейських.

"На даний момент для протидії поширенню коронавірусної інфекції залучено понад 15 тисяч поліцейських, серед іншого вони будуть контролювати, як наші перевізники та суб'єкти господарювання виконують обмеження уряду. Але я вірю, що ми всі - свідомі громадяни, і постійний контроль з боку поліції буде вам не потрібен", - підкреслив Президент.

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Як повідомлялося, станом на 10:00 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 летальні. Зокрема, коронавірусна хвороба зафіксована: у Чернівецькій області - 15 випадків (1 летальний), Житомирській області - 2 випадки (1 летальний), Київській області - 2 випадки, Донецькій області - 1 випадок, Дніпропетровській області - 2 випадки, Івано-Франківські області - 1 випадок (летальний), у м. Києві - 3 випадки.

З 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. Зокрема, було закрито метрополітени у Києві, Харкові та Дніпрі.

Фото: president.gov.ua