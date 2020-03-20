Зеленський змінив 10 голів РДА у чотирьох областях

Президент Володимир Зеленський провів кадрові перестановки в 10 районних державних адміністраціях на Кіровоградщині, Полтавщині, Херсонщині та Чернігівщині.

Відповідні розпорядження №179/2020-рп - №194/2020-рп від 19 березня опубліковані на сайті глави держави. Президент, зокрема, звільнив і одразу ж призначив нових голів Зіньківської, Котелевської, Оржицької, Чутівської РДА Полтавської області, Новотроїцької РДА Херсонської області та Борзнянської РДА Чернігівської області. Крім того, звільнено голову Благовіщенської РДА Кіровоградської області. Читайте також: Зеленський призначив голову Тернопільської ОДА Посадовців було звільнено "у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України". Водночас Президент призначив ще голів Глобинської, Лохвицької та Решетилівської РДА Полтавської області.