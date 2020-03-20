Зеленський змінив 10 голів РДА у чотирьох областях
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський провів кадрові перестановки в 10 районних державних адміністраціях на Кіровоградщині, Полтавщині, Херсонщині та Чернігівщині.
Відповідні розпорядження №179/2020-рп - №194/2020-рп від 19 березня опубліковані на сайті глави держави.
Президент, зокрема, звільнив і одразу ж призначив нових голів Зіньківської, Котелевської, Оржицької, Чутівської РДА Полтавської області, Новотроїцької РДА Херсонської області та Борзнянської РДА Чернігівської області.
Крім того, звільнено голову Благовіщенської РДА Кіровоградської області.
Посадовців було звільнено "у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України".
Водночас Президент призначив ще голів Глобинської, Лохвицької та Решетилівської РДА Полтавської області.