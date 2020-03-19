Зеленський призначив голову Тернопільської ОДА

«Вітаю з призначенням на відповідальну посаду, бажаю успіхів у роботі», – сказав Президент, вручаючи очільнику облдержадміністрації службове посвідчення.

Зеленський наголосив на важливості вирішення нагальних проблем регіону. Зокрема, йшлося про реалізацію інфраструктурних та інвестиційних проєктів на Тернопільщині.

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Указ про призначення Труша головою Тернопільської ОДА Президент підписав 19 березня.

Як повідомлялося, Президент 18 березня звільнив Ігоря Сопеля з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації, яку він обіймав з 1 листопада 2019 року.

Володимир Труш народився 1980 року в с. Лучинці Рогатинського району Івано-Франківської області. Має вищу освіту.

У 2002 році закінчив Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальностями «Фінанси» (магістр з економіки та підприємництва) та «Філологія» (бакалавр з філології). У 2019-му закінчив Дубенську філію Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (бакалавр з права). З 2002 по 2008 рік працював у структурі податкової міліції Івано-Франківської області. У 2016-2019 роках займався підприємницькою діяльністю.

З листопада 2019 року – голова Рогатинської районної державної адміністрації Івано-Франківської області.

Фото: пресслужба Президента