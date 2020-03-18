Кабмін погодив призначення нового голови Тернопільської ОДА

Кабінет міністрів погодив проєкт указу Президента України про звільнення голови Рогатинської районної держадміністрації Володимира Труша у зв'язку з переходом на іншу роботу та проєкт указу про його призначення головою Тернопільської обласної державної адміністрації.

Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду в середу, 18 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Труш Володимир Любомирович на цей момент знаходиться в Офісі Президента. Він тут не з нами, але я мав із ним розмову, співбесіду. Буду просити членів Кабінету міністрів підтримати дану кандидатуру. Достойний кандидат. Нам треба повернути керованість областей», - сказав Шмигаль.

Згідно зі статтею 118 Конституції України, голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету міністрів України.

Читайте також: Зеленський звільнив голову Тернопільської ОДА

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 18 березня звільнив Ігоря Сопеля з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації, яку він обіймав з 1 листопада 2019 року.