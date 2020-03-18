Зеленський звільнив голову Тернопільської ОДА
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський звільнив Ігоря Сопеля з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації.
Відповідний указ №92/2020 опублікований на сайті глави держави.
"Звільнити Сопеля Ігоря Михайловича з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - зазначається в документі.
Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 1 листопада 2019 року призначив головою Тернопільської ОДА Ігоря Сопеля.