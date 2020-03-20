Дніпропетровщина оголосила режим надзвичайної ситуації

На Дніпропетровщині запровадили режим надзвичайної ситуації.

Рішення ухвалили на позачерговому засіданні Дніпропетровської регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, повідомили у пресслужбі Дніпропетровської ОДА.

“Дніпропетровщина запровадила надзвичайну ситуацію, аби максимально убезпечити людей від коронавірусної інфекції. Ми посилюємо правоохоронні засоби контролю. Будемо жорстко слідкувати за виконанням карантинних заходів, яких мешканці області мають дисципліновано дотримуватися”, – зазначив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко.

Як повідомили кореспонденту Укрінформу у Дніпропетровській ОДА, на даний момент запровадження комендантської години не передбачається.

Разом з тим Бондаренко підкреслив, що режим НС запроваджено для того, аби оперативно реагувати на виклики в умовах всесвітньої пандемії, не допустити подальшого поширення інфекції та мінімізувати її негативні наслідки.

Також комісія визначила епідемічну ситуацію на території Дніпропетровської області, спричинену коронавірусом, як надзвичайну ситуацію регіонального рівня природного характеру.

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Для мобілізації сил і засобів цивільного захисту в області створили штаб. Туди увійшли керівники ДСНС, Нацполіції, транспортних та інших служб. Зазначено, що найперше завдання штабу – моніторинг епідситуації у регіоні, прогнозування зони можливого поширення загрози та організація запобіжних заходів. А також забезпечення населення засобами індивідуального захисту.

Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

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Станом на 10:00 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 летальні. Зокрема, коронавірусна хвороба зафіксована: у Чернівецькій області - 15 випадків (1 летальний, 1 людина одужала), Житомирській області - 2 випадки (1 летальний), Київській області - 2 випадки, Донецькій області - 1 випадок, Дніпропетровській області - 2 випадки, Івано-Франківські області - 1 випадок (летальний), у м. Києві - 3 випадки. За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 20 березня зареєстровано 244 523 випадки Covid-19, з них 10 030 - летальні, 86 031 особа одужала.