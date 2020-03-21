У Тернополі призупинили рух громадського транспорту задля запобігання поширення коронавірусу.

Таке рішення ухвалене під час термінового засідання оперативного штабу з боротьби із коронавірусом, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Починаючи із 21 березня призупинити рух громадського транспорту та ввести жорсткий масковий режим задля запобігання поширення коронавірусу. На під’їздах до Тернополя облаштувати 10 постів, на яких організувати чергування правоохоронців та військовослужбовців», - йдеться у рішенні оперативного штабу, який очолив міський голова Сергій Надал.

Окрім цього, за рішенням штабу, містом курсуватимуть автобуси та тролейбуси, які перевозитимуть медиків, рятувальників, працівників ЖКГ за спеціальними посвідченнями.

Як повідомляв Укрінформ, надзвичайну ситуацію на Тернопільщині оголосили через офіційно зареєстрований перший випадок коронавірусу.

В Україні лабораторно підтвердили 41 випадок захворювання, три з них летальні і одна людина видужала.

Станом на ранок 21 березня у світі зареєстровано 276 462 випадків зараження на коронавірус, зокрема 91 954 людини одужали і 11 417 померли.