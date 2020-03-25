Зі Стамбула до Києва вилетіли 430 українців — генконсул

В Україну зі Стамбула сьогодні повертаються ще 430 українців.

Про це у своєму Twitter повідомив Генеральний консул України в Стамбулі Олександр Гаман.

"Зараз вночі двома рейсами SkyUp зі Стамбула до Києва відлетіли 430 громадян України. У транзитній зоні аеропорту Стамбула перебуває близько 100 українців. Ми продовжуємо надавати максимальне сприяння співвітчизникам для полегшення умов перебування в аеропорту та швидшого повернення в Україну", - написав генконсул.

Зараз вночі двома рейсами SkyUp зі Стамбула до Києва відлетіли 430 громадян України.

У транзитній зоні а/п Стамбула перебуває близько 100 українців. Ми продовжуємо надавати максимальне сприяння співвітчизникам для полегшення умов перебування в а/п та швидшого повернення в 🇺🇦 pic.twitter.com/DWaylRsEPb — Oleksandr Gaman (@GamanOleksandr) March 24, 2020

Як повідомили агентству в генконсульстві, серед транзитних пасажирів українці, які добиралися з Таїланду, Ефіопії, Індії, Катару, острова Пасхи, Мексики. Дехто летів з трьома пересадками.

Як відомо, наразі рейси зі Стамбула до Києва відбуваються щодня. Зараз доступні квитки на 25, 26, 27 березня.

Фото: twitter.com/GamanOleksandr