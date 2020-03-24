SkyUp здійснить додатковий рейс з Тель-Авіва до Києва

Авіакомпанія SkyUp Airlines 27 березня здійснить додатковий чартерний рейс PQ946 за маршрутом Тель-Авів - Київ (Бориспіль).

Про це інформує посольство України в Ізраїлі у Facebook.

"До уваги громадян України! Звертаємо Вашу увагу, що 27.03.2020 року о 08:10 авіакомпанія "SkyUp Airlines" здійснює додатковий чартерний рейс PQ946 за маршрутом Тель-Авів – Київ (Бориспіль)", - йдеться у повідомленні.

Квитки на рейс можна забронювати на сайті авіакомпанії за посиланням.

"Посольство рекомендує громадянам України скористатися даною можливістю повернутися в Україну, оскільки все більше країн запроваджують більш суворі карантинні заходи, що скоро повністю унеможливить здійснення будь-яких пасажирських рейсів на невизначений термін", - зауважують у посольстві.

Як повідомлялося, 14 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення закрито щонайменше до 3 квітня.

У рамках повернення громадян України з-за кордону українська влада організовує спецрейси літаків та потягів.