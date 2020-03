В Україну повернулися ще 300 українців з ОАЕ – посольство

У вівторок, 24 березня, до України з ОАЕ повернулася чергова група українців – понад 300 осіб.

Про це повідомило Посольство України в ОАЕ на своїй торінці у Facebook.

«Повідомляємо, що сьогодні українські авіаперевізники «SkyUp» та МАУ, за сприяння Посольства України в ОАЕ та Консульства України в м.Дубай, здійснили спецрейси Дубай-Київ, якими чергова група українців (більше 300 осіб) повернулася додому», - йдеться у дописі.

Як зазначили в диппредставництві, «наступні рейси очікуємо 26 та 28 березня».

Зауважується, що всі громадяни, які повернулися, пройдуть температурний скринінг та опитування щодо стану здоров’я в Борисполі.

У посольстві також закликали всіх українців, які повертаються на Батьківщину або залишаються в ОАЕ, добровільно самоізолюватися вдома.

Як повідомлялося, станом на 19 березня в Україну з ОАЕ повернулася 881 людина. Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів Надзвичайний і Повноважний Посол України в ОАЕ Юрій Полурез.

Як повідомлялося, 14 березня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня та запроваджена до 3 квітня. А з 17 березня до 3 квітня закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

З 18 березня в Україні припинено все внутрішнє пасажирське міжміське сполучення: залізничне, автобусне та авіаційне.

Україна повертає українців з-за кордону і після закриття авіасполучення та кордонів. Зокрема, вранці 23 березня Міністерство закордонних справ повідомило, що більше 60 тис. співгромадян вдалося повернути в Україну і ще більш як 27 тис. очікують повернення.

23 березня Кабмін ухвалив рішення про заборону українцям залишати Україну з туристичною метою з 24 березня. Глава уряду Денис Шмигаль також повідомив, що в Україні закриють усі аеропорти, крім "Борисполя".

За даними Worldometers, станом на ранок 24 березня у світі зареєстрували 381 744 випадки зараження коронавірусом, 102 429 осіб одужали і 16 558 померли.

Фото: Embassy of Ukraine in the UAE у Facebook