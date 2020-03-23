МАУ виконає ще вісім рейсів для повернення українців 23-28 березня

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" виконає 8 рейсів для повернення українців з-за кордону 23-28 березня.

Про це повідомляє МАУ у Facebook.

"Наразі на 23-28 березня доступні для бронювання такі напрямки: Брюссель, Лондон, Амстердам, Копенгаген, Баку, Дубай, Нью-Йорк, Торонто", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що МАУ також вивчає попит на рейси з Бангкока, Денпасара, Ла Романа

Як повідомлялося, українські аеропорти здійснюються рейси для повернення українців додому з-за кордону, переважно такі польоти здійснюють авіакомпанії МАУ та SkyUp, зокрема 20 та 21 березня МАУ виконала 10 таких рейсів.

14 березня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня 2020 року та запроваджена до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

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З 18 березня в Україні припинено все внутрішнє пасажирське міжміське сполучення: залізничне, автобусне та авіаційне.

Україна повертає українців з-за кордону і після закриття авіасполучення та кордонів. Зокрема, вранці 23 березня Міністерство закордонних справ повідомило, що понад 60 тис. співгромадян вдалося повернути в Україну і ще більш як 27 тис. очікують повернення.

Станом на ранок 23 березня в Україні лабораторно підтвердили 73 випадки захворювання, три з них летальні і одна людина видужала.

За даними Worldometers, станом на ранок 23 березня загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 становить 339 710. З них більше 99 тисяч осіб хворіли та видужали, а 14 704 померли.