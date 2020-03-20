МАУ відкрила попередню реєстрацію на рейси в Україну 24 березня

Українська авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) вивчає необхідність додаткових рейсів до України для чого просить всіх бажаючих громадян України попередньо зареєструватися на рейси які можуть бути виконані 24 березня до Києва.

Про це повідомляє пресслужба МАУ у Facebook.

"У зв’язку з вивченням необхідності виконання рейсів до Києва для громадян України, а також для нерезидентів, що мають право в'їзду в Україну, просимо зареєструватись за посиланням https://bit.ly/2WxbhNo, вибравши зі списку рейс до Києва з міста, з якого він може виконуватися 24 березня", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що усім зареєстрованим пасажирам на електронну пошту буде надіслано лінк на бронювання та оплату квитка до Києва.

Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В межах заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків, зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Крім того, заборонено в'їзд в Україну іноземців та закрито міжнародне пасажирське сполучення.

Для повернення українців додому авіакомпанія МАУ виконає 10 рейсів 20 та 21 березня 2020 року.

За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 20 березня зареєстровано 244 523 випадки Covid-19, з них 10 030 - летальні, 86 031 особа одужала.