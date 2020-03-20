МАУ відкрила попередню реєстрацію на рейси в Україну 24 березня
Про це повідомляє пресслужба МАУ у Facebook.
"У зв’язку з вивченням необхідності виконання рейсів до Києва для громадян України, а також для нерезидентів, що мають право в'їзду в Україну, просимо зареєструватись за посиланням https://bit.ly/2WxbhNo, вибравши зі списку рейс до Києва з міста, з якого він може виконуватися 24 березня", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що усім зареєстрованим пасажирам на електронну пошту буде надіслано лінк на бронювання та оплату квитка до Києва.
Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В межах заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків, зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.
Крім того, заборонено в'їзд в Україну іноземців та закрито міжнародне пасажирське сполучення.
Для повернення українців додому авіакомпанія МАУ виконає 10 рейсів 20 та 21 березня 2020 року.
За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 20 березня зареєстровано 244 523 випадки Covid-19, з них 10 030 - летальні, 86 031 особа одужала.