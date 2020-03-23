SkyUp здійснить понад пів сотні рейсів для повернення українців 23-28 березня

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines 23-28 березня здійснить понад 50 авіарейсів для повернення українців з-за кордону.

Про це свідчить повідомлення SkyUp у Facebook.

"SkyUp Airlines здійснить низку спеціальних комерційних рейсів, щоб українці з різних країн змогли повернутися додому", - йдеться у повідомленні.

Так, на 23 березня заплановані рейси з таких міст – Неаполь, Париж (Бове), Франкфурт, Лондон, Варшава, Берлін, Барселона, Стамбул, Коломбо. На 24 березня також заплановані рейси з Праги, Берліна, Мюнхена, Парижа (Бове), Лондона, Франкфурта, Аліканте, Стокгольма, Загреба, Стамбула, Дубаю, Дюссельдорфа, Коломбо, Мале, Неаполя, Лісабона, Делі, Відня.

Крім того повідомляється, що 25 березня авіакомпанія здійснить рейси з таких міст – Прага, Єреван, Париж (Бове), Тенерифе, Берлін, Малага, Гамбург, Стамбул, Гельсінкі, Копенгаген, Мюнхен, Доха, Делі; 26 березня — з Праги, Дюссельдорфа, Франкфурта, Лондона, Берліна, Гамбурга, Мюнхена, Стамбула, Тель-Авіва, Ларнаки, Парижа (Бове).

На 27 березня заплановані рейси з міст — Прага, Анталія, Берлін, Франкфурт. 28 березня відбудуться два рейси з Праги (Київ та Львів).

Як повідомлялося, українські аеропорти здійснюються рейси для повернення українців додому з-за кордону, переважно такі польоти здійснюють авіакомпанії SkyUp та МАУ.

14 березня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня 2020 року та запроваджена до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

З 18 березня в Україні припинено все внутрішнє пасажирське міжміське сполучення: залізничне, автобусне та авіаційне.

Україна повертає українців з-за кордону і після закриття авіасполучення та кордонів. Зокрема, вранці 23 березня Міністерство закордонних справ повідомило, що більше 60 тис. співгромадян вдалося повернути в Україну і ще більш як 27 тис. очікують повернення.

Станом на ранок 23 березня в Україні лабораторно підтвердили 73 випадки захворювання, три з них летальні і одна людина видужала.