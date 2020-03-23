Спецрейс МАУ з Нью-Йорка до Києва планується на 28 березня – посольство

Спеціальний комерційний рейс авіакомпанїі «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) з Нью-Йорка до Києва планується на 28 березня.

Про це повідомило Посольство України в США на своїй сторінці у Facebook.

«Міжнародні авіалінії України (МАУ) планують здійснити ще один спеціальний комерційний рейс зі США в Україну в період обмеженого авіасполучення - 28 березня 2020 року Нью-Йорк (JFK аеропорт) - Київ (Boryspil аеропорт)», - йдеться у дописі.

Як зазначається, попередню заявку усім бажаючим полетіти цим спецрейсом можна залишити тут: https://www.flyuia.com/ua/ua/information/fly-home, обравши місто відбуття і прибуття, вказавши необхідні дані та натиснувши «Відправити запит». Після оброблення заявок будуть відкриті реєстрація та продаж квитків.

У посольстві порадили слідкувати за сторінками Посольства України у США:

Сайт: https://usa.mfa.gov.ua/

Facebook: https://www.facebook.com/ukr.embassy.usa/

Twitter: https://twitter.com/UKRintheUSA

Як повідомлялося, українські аеропорти здійснюються рейси для повернення українців додому з-за кордону. Переважно такі польоти здійснюють авіакомпанії МАУ та SkyUp, зокрема 20 та 21 березня МАУ виконала 10 таких рейсів.

14 березня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня 2020 року та запроваджена до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

З 18 березня в Україні припинено все внутрішнє пасажирське міжміське сполучення: залізничне, автобусне та авіаційне.

Україна повертає українців з-за кордону і після закриття авіасполучення та кордонів. Зокрема, вранці 23 березня Міністерство закордонних справ повідомило, що понад 60 тис. співгромадян вдалося повернути в Україну і ще більш як 27 тис. очікують повернення.

Станом на ранок 23 березня в Україні лабораторно підтвердили 73 випадки захворювання, три з них летальні і одна людина видужала.

За даними Worldometers, станом на ранок 23 березня загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 становить 339 710. З них більше 99 тисяч осіб хворіли та видужали, а 14 704 померли.