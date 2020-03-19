Юрій Полурез, Посол України в ОАЕ

Міністерство закордонних справ України створило спеціальні точки-хаби, звідки українці могли б за максимального сприяння повернутися додому. Один із таких хабів працює в Об’єднаних Арабських Еміратах – містах Абу-Дабі та Дубай. Про ситуацію з евакуацією, поширенням коронавірусної інфекції, комунікацію та рекомендації громадянам – в інтерв’ю Укрінформу розповів Надзвичайний і Повноважний Посол України в ОАЕ Юрій Полурез.

В ОАЄ ЗАКРИТІ ПЛЯЖІ Й ПРИПИНЕНО МОЛИТВИ В МЕЧЕТЯХ

- Розкажіть, будь-ласка, про ситуацію з поширенням COVID-19 в ОАЕ. Що робить місцева влада для недопущення поширення коронавірусу?

- Міністерство охорони здоров’я ОАЕ 29 січня цього року повідомило про перший випадок захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19. Оперативно Урядом ОАЕ був створений спеціальний штаб для стримання поширення вірусу, який на регулярній основі відстежував ситуацію та приймав відповідні рішення та рекомендації.

Уряд Еміратів продовжує вживати рішучих кроків, інколи дуже чутливих, як для туристичного хабу. Зокрема, зачинено всі пляжі, клуби, кінотеатри, бари/ресторани. Не працюють головні розважальні центри: Ferrari World, Water World, Warner brothers World, музеї, зокрема «Лувр Абу-Дабі» та President Palace. Недоступна для відвідувачів головна туристична пам’ятка країни – мечеть шейха Заєда. До кінця березня в країні припинено молитви в усіх мечетях і молитовних місцях, скасовано всі спортивні, громадські та розважальні заходи.

Крім того, з 8 березня всі навчальні заклади було переведено на дистанційну форму навчання, а з 15 березня на дистанційну роботу переведено урядові структури ОАЕ.

З 18 березня громадянам ОАЕ заборонено виїжджати за кордон. Також від 19 березня тимчасово призупинено дію безвізового режиму для громадян усіх держав, з якими діє безвізовий режим, призупинено видачу віз по прибуттю для всіх іноземних громадян.

Також призупинено в'їзд до ОАЕ всім особам із діючими резидентськими візами, які станом на 19.03.2020 перебувають за межами Еміратів (резидентські візи отримують офіційно працевлаштовані іноземці; видано орієнтовно 8 млн таких віз, а це приблизно 80% населення).

Рішучі дії керівництва ОАЕ призвели до того, що стрімке поширення хвороби всередині країни вдалося стримати. Дуже ефективно працюють медичні заклади. Майже 130 000 осіб пройшли тести. Другу добу не фіксується збільшення кількості хворих. Так, станом на 19 березня зафіксовано 113 випадків захворювання, з яких 26 пацієнтів уже одужали, жоден не помер.

СТАН УКРАЇНЦЯ, ЯКИЙ ЛІКУЄТЬСЯ ВІД COVID-19 В ОАЄ, – СТАБІЛЬНИЙ

- Якою наразі є кількість українських громадян, які перебувають в ОАЕ та можуть потребувати допомоги?

- За наявною інформацією, в ОАЕ працюють та мають резидентські візи близько 15 тис. наших співвітчизників. Об’єднані Арабські Емірати традиційно були популярним туристичним напрямком серед українців, а після підписання у 2017 році Угоди про безвізовий режим з ОАЕ щорічно спостерігалося стрімке збільшення кількості наших туристів. За наявними даними, в 2019 році ОАЕ відвідало понад 250 тисяч громадян України.

В ОАЕ у цей період високий туристичний сезон. Щодня близько двох тисяч осіб прибувало авіарейсами МАУ, FlyDubai, AirArabia, SkyUp, Azur Air тощо. Крім цього, Дубай використовується для транзиту при подорожуванні до країн азіатсько-тихоокеанського регіону.

- Як повідомляло МЗС України, в ОАЕ наразі на лікуванні перебуває одна людина з українським громадянством. В якому стані знаходиться пацієнт?

- Станом на сьогодні в ОАЕ проходить лікування від COVID-19 один громадянин України. Одразу після діагностування хвороби, були вжиті необхідні заходи з метою убезпечення життя та здоров’я нашого співвітчизника. Посольство перебуває на постійному контакті з цією людиною та командою лікарів, які ним опікуються. Тепер його стан можна схарактеризувати як стабільний, і ми всі сподіваємося на його швидке одужання.

18 БЕРЕЗНЯ ДО УКРАЇНИ З ОАЄ ПОВЕРНУЛАСЯ 881 ЛЮДИНА

- Розкажіть, будь ласка, про евакуацію українців з ОАЕ після рішення РНБО про закриття кордонів.

- Критичним був день 17 березня, коли всі авіаперевізники скасували свої рейси в Україну. При цьому FlyDubai реалізував близько 2500 квитків на наступні 5 днів, а Air Arabia – приблизно 1000.

Громадяни України почали масово звертатися до Посольства та Консульства України в м. Дубай з проханням надання допомоги у поверненні на Батьківщину. Оперативно опрацьовано більш як 1000 заявок, які було отримано на електронну пошту та в системі ДРУГ.

Було проведено переговори з керівництвом авіакомпаній ОАЕ (Fly Dubai та Air Arabia), які висловили готовність здійснити перевезення громадян України, а також з уповноваженими органами України для отримання відповідних дозволів. Підтримувався постійний зв'язок із вітчизняними і місцевими туроператорами; з’ясовувалася інформація щодо туристів, які перебувають на території ОАЕ; складалися списки людей, які виявили бажання щодо евакуації.

У результаті, вранці 18 березня літак авіакомпанії Air Arabia (рейс Шарджа – Київ) вилетів до аеропорту м. Бориспіль зі 168 українцями на борту.

Впродовж дня відбулося ще 4 рейси: 2 рейси Fly Dubai (Дубай – Київ), які перевезли 289 осіб; Fly Dubai (Дубай – Одеса) – 96 осіб; Azur Air (Дубай – Київ) – 328 осіб.

Усього 18 березня в Україну повернулася 881 людина. Усі рейси до відправки супроводжували співробітники Консульства України в м.Дубай.

Сьогодні, 19 березня 2020 року, заплановано виконання двох рейсів авіакомпанії Fly Dubai та українського перевізника Azur Air маршрутом Дубай – Київ.

Протягом наступних днів плануються наступні рейси: Fly Dubai, Air Arabia, МАУ та Azur Air.

Таким чином, ситуація з ходом евакуації громадян України на Батьківщину є прогнозованою. Можна говорити, що виконання доручень глави держави відбуваються в плановому режимі. Цього не можливо було б досягнути без злагодженої роботи та постійної взаємодії з керівництвом МЗС, Мінінфраструктури та Державіаслужби України, авіаліній та інших причетних структур.

Хочу наголосити, що дипустановами в ОАЕ продовжуватимуться вживатися вичерпні заходи, спрямовані на якнайшвидше повернення українських громадян на Батьківщину.

СОЦМЕРЕЖІ – НАЙШВИДШИЙ СПОСІБ ДОНЕСЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ

- Як відбуватиметься комунікація з українськими громадянами в ОАЕ?

- Безперечно, тут стали в нагоді інтернет-ресурси Посольства України в ОАЕ та Консульства України в м. Дубай: вебсайт, соціальні мережі Facebook та Twitter. Наразі це найшвидший та найефективніший спосіб розповсюдження інформації та інтерактивного спілкування – обміну повідомленнями в режимі реального часу. Наприклад, після розміщення деяких важливих постів у Facebook вже приблизно за годину вони охоплювали аудиторію у тисячу та більше осіб.

Всі важливі повідомлення, а також форми, які необхідно було заповнити українцям для екстреного повернення в Україну, оперативно розміщувалися на всіх зазначених ресурсах. Було також багато телефонних дзвінків, повідомлень у Facebook. Співробітники наших дипломатичних місій на зв'язку 24/7 та відповідають на всі запитання українських громадян.

Окремо слід відзначити велику користь такої комунікаційної платформи, як групи/об'єднання у Facebook. В ОАЕ вже тривалий час існують групи, що об'єднують представників української громади. Це – "Українці в Еміратах" (м.Дубай), де учасниками є більше 10,5 тисячі осіб, та "Українська громада Абу-Дабі" (м.Абу-Дабі), що об'єднує майже 3 тисячі українців. Ми розміщували там свої дописи, і необхідна інформація одразу доходила до учасників.

Хочу подякувати адміністраторам згаданих об'єднань у Facebook, а також іншим активістам української громади ОАЕ та всім небайдужим українцям з активною громадянської позицією, які допомагали в організації процесу повернення своїх співвітчизників на Батьківщину.

- Що ви порекомендували б усім українцям, які наразі перебувають в ОАЕ?

- Хочу порекомендувати всім зберігати спокій, украй відповідально ставитися до всіх необхідних превентивних заходів, рекомендованих ВООЗ та МОЗ України. Стежте за своїм станом та міцного усім здоров’я!

Марина Федяніна, Укрінформ