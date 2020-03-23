На Закарпатті підтвердили перший випадок коронавірусу

В Мукачівській ОТГ лабораторно підтверджено перший випадок коронавірусу. Це жителька Мукачева 68-років, чоловік якої повернувся три дні тому з Італії.

Про це повідомили на сторінці у Facebook у Мукачівській міській раді.

“Станом на 17:00 маємо один лабораторно підтверджений випадок на COVID-19 в нашій громаді. Жителька м.Мукачева, 1951 р.н., мікрорайон Підгоряни. Чоловік повернувся з Італії 20.03.2020 р.”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сьогодні зранку жінка звернулась до сімейного лікаря телефоном. У результаті розмови було прийнято рішення про необхідність тестування. Виїздна бригада провела забір біоматеріалу та передала в Мукачівську ЦРЛ. Результат виявився позитивним.

Наразі стан жінки стабільний, вона госпіталізована в Закарпатську обласну інфекційну лікарню каретою швидкої допомоги. Чоловік знаходився на самоізоляції, проте жінка відвідала парафіяльну церкву 20 та 21 березня.

Наразі у громаді формують списки контактних осіб.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 23 березня в Україні зафіксовано 73 лабораторно підтверджені випадки Covid-19, з них 3 летальних, 1 пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні.

Фото: AA