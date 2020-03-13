Кабмін підтримав закриття деяких пунктів пропуску через держкордон
Таке рішення було ухвалене на виїзному засіданні уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Водночас питання щодо кількості пунктів пропуску, які працюватимуть, а які будуть закриті, ще має бути доопрацьоване, зокрема, і після засідання РНБО.
За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, тих громадян України, які виїхали ненадовго до інших країн і повинні повертатися, пропускатимуть.
“У нас 43 тисячі громадян України, які виїхали на короткий термін і повинні повернутися. Ми бачимо їх і вважаємо, що кожен з них має право вернутися, і ми їх чекаємо”, - сказав він.
Відповідаючи на запитання, Аваков нагадав, що “ми готували 49 пунктів наземного пропуску (які б продовжували роботу - ред.)".
“Але зараз, враховуючи те, що відбувається, я думаю, що ця пропозиція буде більш жорсткою, і остаточне рішення буде прийнято на РНБО”, - зазначив міністр.
Як повідомляв Укрінформ, планувалося, що з 219 пунктів пропуску на кордонах в Україні працюватимуть 49.