Кабмін підтримав закриття деяких пунктів пропуску через держкордон

Кабінет міністрів підтримав проєкт розпорядження про тимчасове закриття та припинення пішохідного сполучення в деяких пунктах пропуску через державний кордон та пунктів контролю у зв'язку із ситуацією із новим коронавірусом Cоvid-19.

Таке рішення було ухвалене на виїзному засіданні уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Водночас питання щодо кількості пунктів пропуску, які працюватимуть, а які будуть закриті, ще має бути доопрацьоване, зокрема, і після засідання РНБО.

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, тих громадян України, які виїхали ненадовго до інших країн і повинні повертатися, пропускатимуть.

“У нас 43 тисячі громадян України, які виїхали на короткий термін і повинні повернутися. Ми бачимо їх і вважаємо, що кожен з них має право вернутися, і ми їх чекаємо”, - сказав він.

Відповідаючи на запитання, Аваков нагадав, що “ми готували 49 пунктів наземного пропуску (які б продовжували роботу - ред.)".

“Але зараз, враховуючи те, що відбувається, я думаю, що ця пропозиція буде більш жорсткою, і остаточне рішення буде прийнято на РНБО”, - зазначив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, планувалося, що з 219 пунктів пропуску на кордонах в Україні працюватимуть 49.