Іноземців з окупованих територій не пускатимуть в Україну — Аваков
Укрінформ
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що іноземців з окупованих територій через ситуацію з коронавірусом не будуть пускати в Україну.
Про це він сказав на засіданні Кабміну в п'ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу
“Ми пропонуємо стовідсотковий режим обмеження для іноземних громадян на пунктах пропуску (з окупованих територій - ред.). Ми пропонуємо пропускати громадян України, які мають реєстрацію на неокупованій території для того, щоб мати більший контроль”, – зазначив міністр.
Крім того, за його словами, прийматимуться окремі рішення щодо представників ОБСЄ і представників Червоного Хреста, які перебувають на окупованих територіях.