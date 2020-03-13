Іноземців з окупованих територій не пускатимуть в Україну — Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що іноземців з окупованих територій через ситуацію з коронавірусом не будуть пускати в Україну.

Про це він сказав на засіданні Кабміну в п'ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу

“Ми пропонуємо стовідсотковий режим обмеження для іноземних громадян на пунктах пропуску (з окупованих територій - ред.). Ми пропонуємо пропускати громадян України, які мають реєстрацію на неокупованій території для того, щоб мати більший контроль”, – зазначив міністр.

Читайте також: Аваков повідомив про 12 захворювань коронавірусом в окупованій Горлівці

Крім того, за його словами, прийматимуться окремі рішення щодо представників ОБСЄ і представників Червоного Хреста, які перебувають на окупованих територіях.