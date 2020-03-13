Аваков повідомив про 12 захворювань коронавірусом в окупованій Горлівці

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив про 12 випадків захворювання на коронавірус в окупованій Горлівці на Донеччині.

Про це він сказав на засідання Кабміну, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Зараз ми маємо попередню інформацію о 12 випадках коронавірусу, який розповсюджений у Горлівці. Тому робимо посилений контроль з окупованими територіями”, - сказав Аваков.

Якщо громадян України мешкає у Горлівці і має там місце реєстрації, він не може потрапити на материкову територію України поки діє карантин.

Як повідомлялося, в Україні підтверджено три випадки коронавірусу: два у Чернівецькій області та один - у Житомирській.

За даними онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, станом на ранок 13 березня у світі коронавірусом заразилося 128 343 людини, загинуло 4720, одужало 68 324 особи.