У "Борисполі" арештували півтори тонни медичних масок, які прямували в ОАЕ та Італію

В аеропорту "Бориспіль" сьогодні вранці заарештували півтори тонни медичних масок, які всупереч забороні уряду готували до відправлення в ОАЕ та Італію.

Про це заявив на виїзному засіданні уряду міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зранку заарештували в Борисполі вантаж - півтори тонни медичних масок , які готувалися до відправлення в Об'єднані Арабські Емірати та Рим, усупереч рішенню уряду, яке запровадило заборону на це", - сказав Аваков.

Він додав, що маски наразі конфісковані, відкрито кримінальне провадження, і пообіцяв доповідати про його перебіг.

Президент Володимир Зеленський у цьому контексті зауважив, що якщо люди не розуміють викликів, які стоять перед країною у зв'язку з поширенням коронавірусу, то "треба робити жорсткі серйозні висновки на рівні всіх наших правоохоронних структур".