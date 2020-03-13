Ціни на санітарні маски перевірить антимонопольний комітет — Ляшко

Антимонопольний комітет займеться перевіркою вартості засобів індивідуального захисту на тлі боротьби з поширенням коронавірусу в Україні.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі Право на владу.

"Зараз є доручення прем'єр-міністра антимонопольному комітету перевірити всі ціни, які є на ринку як на засоби індивідуального захисту, так і на інші речі, які використовуються в протидії захворюванню на короновірусну інфекцію", — сказав він.

Ляшко підкреслив, що через спекуляції з цінами на маски в Кабміні вже провели нараду з представниками антимонопольного комітету. За його словами, спекулянти, які продавали маски за завищеними цінами, можуть бути притягнуті до відповідальності.

"Ми вже проводили з ними оперативну робочу зустріч. Якщо будуть такі факти встановлені, то будуть і певні стягнення або санкції до порушників законодавства", — додав він.

Ляшко також додав, що МОЗ ініціює скликання позачергового засідання Верховної Ради для прийняття законопроєкту щодо пріоритетного розмитнення товарів, необхідних для боротьби з коронавірусом.

За його словами, законопроєкт буде подано до парламенту найближчим часом.

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Нагадаємо: кількість інфікованих коронавірусом COVID-19 в усьому світі станом на вечір 12 березня перевищила 134 тисяч осіб. На планеті вже понад 120 країн та територій, де виявили вірус — серед них і Україна.