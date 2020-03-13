Фонд соцстрахування опрацьовує питання лікарняних під час карантину — Ляшко

Питання лікарняних під час карантину опрацьовує Фонд соціального страхування.

Про це в ефірі програми "Право на владу" сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні закон про загальне обов'язкове державне і соціальне страхування передбачає виплату лікарняного у разі введення карантину на загальнонаціональному рівні. Ми працюємо з фондом соціального страхування... Зараз фонд соціального страхування дасть роз'яснення, оскільки він компетентний в цьому", - сказав Ляшко.

Він додав, що МОЗ розглядає питання карантину з суто медичної точки зору. Зараз ситуація відстежується, аналізується, попередньо може бути або подовжений термін карантину, або введені жорсткіші обмеження під час карантину.

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Нагадаємо: станом на 12 березня, за даними Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Хопкінса, у світі загалом інфіковано цим вірусом 127 749 людей, померли від нього 4717 осіб, а число тих, хто одужав, складає 68305.

11 березня ВООЗ офіційно визнала коронавірус глобальною пандемією.