П’ять фактів про коронавірус, які варто знати батькам - поради МОН і МОЗ

Міністерство освіти і науки разом з Міністерством охорони здоров’я дають роз’яснення батькам, як діяти в ситуації карантину.

Про це інформує пресслужба МОН.

“Уряд оголосив загальнонаціональний карантин до 3 квітня. Однак ми розуміємо, що просто не ходити до школи чи іншого закладу освіти – недостатньо. Важливо, щоб батьки знали, як діяти в ситуації карантину та від чого берегти дітей. Тому така інформація зараз дуже потрібна”, – розповіла заступниця міністра освіти і науки України Любомира Мандзій.

Так, у МОН і МОЗ зауважують, що інфекція передається переважно повітряно-крапельним шляхом від зараженої людини або через дотик до забруднених поверхонь.

У міністерствах радять попросити дітей не підходити ближче ніж на 1 метр до людей, що кашляють, чхають або мають жар, нагадувати дітям про обов’язкове миття рук перед прийомом їжі та після відвідування вбиральні (мити руки потрібно щонайменше 20 секунд або використовувати дезінфекційні засоби для рук), попросити дітей утриматися від прийому їжі з загальних упаковок або посуду (горішки, чіпси, печиво та інші снеки), куди багато людей занурюють руки, просити дітей уникати привітальних обіймів і рукостискань, поки епідеміологічна ситуація не стабілізується.

Крім того, батькам радять посилити вимоги до вологого прибирання приміщень, очищення та дезінфекції об’єктів, яких торкається велика кількість людей, провітрювати приміщення та уникати місць масового скупчення людей

Симптомами інфекції, як зазначають МОЗ і Міносвіти, є кашель, біль у горлі, риніт, лихоманка, утруднене дихання, сухий кашель, чхання, біль у грудині; у деяких випадках – діарея або кон'юнктивіт.

У складних випадках інфекція може викликати пневмонію. У деяких випадках ця хвороба може бути смертельною, однак, переважно це відбувається з людьми середнього чи похилого віку, що мають супутні захворювання.

У разі підвищеної температури дитина має залишитися вдома до повного одужання та одразу отримати консультацію сімейного лікаря.

Крім того, Міносвіти та МОЗ зауважують, що маски не допомагають убезпечити себе від вірусу, вони допомагають лише в тому разі, коли маску носить хвора людина.

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“Наразі не існує жодних ліків для лікування чи запобігання коронавірусу. Будь-які пропозиції в Інтернеті про вакцини чи ліки – неправда”, - наголошують у Міністерстві освіти та Міністерстві охорони здоров’я.

Як повідомляв Укрінформ, із 12 березня в Україні запроваджується тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

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