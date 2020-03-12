Уряд реагуватиме на невиконання постанови про карантин

Кабінет міністрів буде реагувати на невиконання постанови про карантин.

Про це на брифінгу 12 березня сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У постанові про карантин в останньому пункті чітко прописано, що міністерства, центральні органи виконавчої і місцеві органи виконавчої влади будуть звітувати щодня Міністерству охорони здоров'я про стан виконання постанови про карантин. МОЗ щодня зводитиме інформацію і щодня передаватиме її Кабміну з певними пропозиціями. Для цього і створений цілодобовий штаб. Ми разом з інформацією будемо подавати і пропозиції стосовно того, як потрібно реагувати на тих, хто не виконує постанову Кабінету міністрів України. Це стовідсотково буде і адміністративна, і кримінальна відповідальність", - сказав Ляшко.

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Як повідомляв Укрінформ, із 12 березня в Україні запроваджується тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Гопкінса, станом на 12 березня у світі новим коронавірусом заражено вже 127 749 осіб, а кількість померлих склала 4 717, одужали 68 307 людей.