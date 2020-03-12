МОЗ запустить цілодобовий оперативний штаб з протидії коронавірусу

При Міністерстві охорони здоров'я працюватиме цілодобовий оперативний штаб з протидії коронавірусу.

Про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Зараз відпрацьовується механізм, при МОЗ запускається і працюватиме цілодобовий оперативний штаб з реагування на коронавірусну інфекцію. До нього будуть залучені представники різних центральних органів виконавчої влади, в першу чергу Державна служба з надзвичайних ситуацій, Нацполіція, прикордонники. Цілодобово працюватимуть”, - сказав Ляшко.

За його словами, налагоджується запуск додаткових гарячих ліній, опрацьовуються рішення комісії з техногенної, екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, які стосуються обмеження транспортного сполучення, зменшення кількості пунктів пропуску через державний кордон, заборони експорту та реекспорту засобів індивідуального захисту.

Також Ляшко повідомив, що зараз опрацьовується законопроєкт про питання пріоритетності при митному оформленні вантажів, які мають використовуватися в профілактиці поширення коронавірусної інфекції.

Окрім цього головний санлікар уточнив, що найближчим часом буде фіналізовано рішення уряду про пункти пропуску, через які здійснюватиметься в'їзд та виїзд з території України. "Ми очікуємо рішення уряду сьогодні-завтра. Це пункти пропуску на в'їзд і виїзд з України, вони по території всієї України - повітряні, наземні, залізничні й морські", - сказав Ляшко.

Він додав, що обиралися найбільш популярні маршрути, і щодо пасажиропотоку і щодо вантажного потоку, враховувалася можливість швидко доставити людину з підозрою на Covid-19 в лікарню тощо.

Станом на 14.00 12 березня, за даними Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Хопкінса, у світі загалом інфіковано цим вірусом 127 749 людей, померли від нього 4717 осіб, а число тих, хто одужав, складає 68305.

В Україні наразі підтверджений лише 1 випадок зараження новим типом коронавірусу (у Чернівцях). Проте з 12 березня по всій країні введено карантин.

11 березня ВООЗ офіційно визнала коронавірус глобальною пандемією.