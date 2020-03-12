МОЗ рекомендує відпускати працівників на дистанційну роботу

Міністерство охорони здоров'я надало рекомендації підприємствам стосовно необхідних заходів у зв`язку з поширенням Covid-19

Про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми надали рекомендації для всіх підприємств стосовно того, як і що треба робити в межах будівлі або підприємства, щоб запобігти можливому захворюванню грипом, грипоподібними захворюваннями в тому числі й коронавірусною хворобою. Це чіткий алгоритм, що повинно бути зроблено", - сказав Ляшко.

Він додав, що це загально відомі речі, і МОЗ рекомендує при можливості відпускати працівників на дистанційну роботу для зменшення кількості людей, що будуть пересуватися громадським транспортом та одночасно перебувати в закритому приміщенні.

Загальні рекомендації підприємствам та установам - частіше провітрювати приміщення, обробляти поверхні мийними та дезінфікувальними засобами, дотримання правил гігієни, при погіршенні самопочуття та проявах ГРВІ звертатися до лікаря.

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Станом на 12.30 12 березня, за даними Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Хопкінса, у світі загалом інфіковано коронавірусом 126 660 людей, померли від нього 4641 особа, а число тих, хто одужав, становить 68305.

В Україні наразі підтверджений лише 1 випадок зараження новим типом коронавірусу (у Чернівцях). Проте з 12 березня по всій країні введено карантин.

11 березня ВООЗ офіційно визнала коронавірус глобальною пандемією.