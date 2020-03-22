Карантин - це не канікули: перша леді й українські зірки звернулися до мам

Перша леді України Олена Зеленська разом із зірковими телеведучими та педіатрами закликали українських мам забезпечити дітям комфортне навчання вдома у зв’язку із закриттям шкіл на карантин.

Про це вони сказали у відеозверненні.

"Наші діти на карантині, зараз не час бути байдужими і ризикувати найціннішим. Мама - це приклад. Покажіть дітям, як правильно мити руки - ретельно з милом", - порадила Зеленська.

Телеведуча Марія Єфросиніна зізналась, що діти вдома - це насправді нелегко.

"Але потрібно дотримуватись режиму - зарядка, правильне харчування, домашні завдання, ігри та здоровий сон", - сказала Єфросиніна.

За словами іншої телеведучої Катерини Осадчої, карантин - це не канікули.

"Діти мають навчатися далі. Просто зробить вдома найкращу школу у світі. Де можна, приміром, гладити кота, коли робиш уроки, а на перерві подивитись мультфільм", - зауважила Осадча.

"А якщо побачила тривогу в маленьких очах, обійми і поясни, що боятись нічого", - закликала Зеленська.

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Зіркові матусі наголосили, що здоров'я та безпека дітей - це найголовніше.

Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В рамках заходів, зокрема, закрито навчальні заклади, заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Крім того, у столиці з 23 березня зупиняють рух наземного громадського транспорту.

В Україні станом на 22 березня лабораторно підтвердили 47 випадків коронавірусу, з них 3 - летальні.