Карантин - це не канікули: перша леді й українські зірки звернулися до мам
Про це вони сказали у відеозверненні.
"Наші діти на карантині, зараз не час бути байдужими і ризикувати найціннішим. Мама - це приклад. Покажіть дітям, як правильно мити руки - ретельно з милом", - порадила Зеленська.
Телеведуча Марія Єфросиніна зізналась, що діти вдома - це насправді нелегко.
"Але потрібно дотримуватись режиму - зарядка, правильне харчування, домашні завдання, ігри та здоровий сон", - сказала Єфросиніна.
За словами іншої телеведучої Катерини Осадчої, карантин - це не канікули.
"Діти мають навчатися далі. Просто зробить вдома найкращу школу у світі. Де можна, приміром, гладити кота, коли робиш уроки, а на перерві подивитись мультфільм", - зауважила Осадча.
"А якщо побачила тривогу в маленьких очах, обійми і поясни, що боятись нічого", - закликала Зеленська.
Зіркові матусі наголосили, що здоров'я та безпека дітей - це найголовніше.
Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В рамках заходів, зокрема, закрито навчальні заклади, заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.
Крім того, у столиці з 23 березня зупиняють рух наземного громадського транспорту.
В Україні станом на 22 березня лабораторно підтвердили 47 випадків коронавірусу, з них 3 - летальні.