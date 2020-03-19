У Кличка запевняють, що наземний транспорт дезінфікують щодня

Жодна одиниця наземного транспорту у Києві не виходить на маршрут без повноцінної дезінфекції.

Про це заявив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Інтенсивні щоденні заходи в умовах карантину тривають. Жодна одиниця наземного комунального громадського транспорту, маршрутних автобусів приватних перевізників не виходить на маршрут без повноцінної дезінфекції",- сказав він.

Густєлєв зазначив, що щоденно проводиться санітарна обробка та миття зупинок громадського транспорту, посадкових майданчиків, поручнів підземних пішохідних переходів. Дезінфекція у Києві / Фото: Офіційний портал Києва

«В усіх районах столиці дорожні служби здійснюють миття проїжджих частин доріг, мостів і шляхопроводів із застосуванням мийних засобів», – повідомив заступник голови КМДА.

За його словами, у посиленому режимі працює інспекція з паркування та евакуатори.

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"Наземний комунальний транспорт працює у штатному режимі. Проте, враховуючи карантинні заходи, його головне завдання – забезпечити перевезення тих киян, які здійснюють медичне обслуговування, життєдіяльність та безпеку столиці. Інші мають залишатися вдома. Це зменшуватиме навантаження на міський транспорт", - наголосив Густєлєв.

Як повідомляв Укрінформ, 12 березня в Україні розпочався карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і для недопущення її поширення. Він триватиме до 3 квітня.

16 березня Кабмін постановив зупинити роботу метро в Києві, Харкові та Дніпрі для запобігання поширенню хвороби Covid-19. Крім того, з 18 березня зупиняються залізничні, авіаційні та автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення.

17 березня з 23-ої години київський метрополітен припинив перевезення пасажирів - попередньо до 3 квітня.

З 18 березня заходити у громадський транспорт столиці можна тільки в масках і не більше 10 осіб одночасно.