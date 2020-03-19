На Київщині міжміське сполучення призупинили до 3 квітня
Про це під час брифінгу повідомив т.в. о. голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Міжміське транспортне сполучення, як ми знаємо, на період карантину призупинено, принаймні до 3 квітня 2020 року", - сказав Володін.
Як зазначив директор департаменту охорони здоров’я КОДА Максим Іонов, приватні перевізники мають виконувати дезінфекцію транспортних засобів.
"Також наразі у період карантину приміське сполучення повністю заборонене, окрім випадків, що пов'язані з перевезенням працівників до робочих місць. Враховуючи цю ситуацію, ми підготували звернення до керівників районних державних адміністрацій про забезпечення відповідним транспортом медичних працівників", - сказав він.
Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В межах цих заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків, зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.
При цьому міський громадський транспорт може перевозити не більше 10 осіб одночасно.
За даними МОЗ, на території України зафіксовано 16 підтверджених випадків коронавірусу: 10 - у Чернівецькій області, по 2 - у Києві та Київській області, по 1 - у Житомирській та Донецькій областях. Дві особи померли.