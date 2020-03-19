На Київщині міжміське сполучення призупинили до 3 квітня

У період карантину призупинено приміське сполучення зі столицею до 3 квітня.

Про це під час брифінгу повідомив т.в. о. голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Міжміське транспортне сполучення, як ми знаємо, на період карантину призупинено, принаймні до 3 квітня 2020 року", - сказав Володін.

Як зазначив директор департаменту охорони здоров’я КОДА Максим Іонов, приватні перевізники мають виконувати дезінфекцію транспортних засобів.

"Також наразі у період карантину приміське сполучення повністю заборонене, окрім випадків, що пов'язані з перевезенням працівників до робочих місць. Враховуючи цю ситуацію, ми підготували звернення до керівників районних державних адміністрацій про забезпечення відповідним транспортом медичних працівників", - сказав він.

Читайте також: На Київщині транспорт для доправлення пацієнтів на лікування забезпечить місцева влада

Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В межах цих заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків, зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

При цьому міський громадський транспорт може перевозити не більше 10 осіб одночасно.

За даними МОЗ, на території України зафіксовано 16 підтверджених випадків коронавірусу: 10 - у Чернівецькій області, по 2 - у Києві та Київській області, по 1 - у Житомирській та Донецькій областях. Дві особи померли.