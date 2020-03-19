На Київщині транспорт для доправлення пацієнтів на лікування забезпечить місцева влада

На Київщині транспорт для доправлення пацієнтів на лікування забезпечить місцева влада

Укрінформ
Питання транспортування пацієнтів, які регулярно мають відвідувати медзаклади для проведення лікування чи процедур, в умовах надзвичайного стану має вирішуватися місцевими органами самоврядування.

Про це розповів директор департаменту охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації Максим Іонов на онлайн-брифінгу в четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Все медичне забезпечення, що стосується гемодіалізу і лікування – воно не припинено. Ми цю медичну допомогу забезпечуємо. Що стосується логістичного доставлення пацієнтів, воно має бути в підпорядкуванні і вирішенні місцевими органами самоврядування та районними державними адміністраціями. Тобто, логістичне питання і проблема стосується саме місцевих органів, які мають надати можливість транспортування", - зазначив Іонов.

Він також нагадав, що станом на сьогодні є вищі нормативно-правові акти, які передбачили усунення планового лікування або будь-яких планових медичних процедур.

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"Тобто, перевага передусім надається ургентна медична допомога, яка у нас, звісно, теж передбачена. Що стосується екстреної медичної допомоги, вона теж має виїжджати на всі ургентні й екстрені виклики, будь-то гострі стани, будь-то ДТП і, в тому числі, якщо є підозра на коронавірусну інфекцію, якщо стан пацієнта тяжкий", - уточнив Іонов.

Як повідомляв Укрінформ, на території Київської області тимчасово запроваджено режим надзвичайної ситуації. Таке рішення ухвалене 18 березня на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської обласної державної адміністрації.

В Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. У рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, АЗС і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне й авіасполучення.

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