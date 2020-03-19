На Київщині транспорт для доправлення пацієнтів на лікування забезпечить місцева влада

Питання транспортування пацієнтів, які регулярно мають відвідувати медзаклади для проведення лікування чи процедур, в умовах надзвичайного стану має вирішуватися місцевими органами самоврядування.

Про це розповів директор департаменту охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації Максим Іонов на онлайн-брифінгу в четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Все медичне забезпечення, що стосується гемодіалізу і лікування – воно не припинено. Ми цю медичну допомогу забезпечуємо. Що стосується логістичного доставлення пацієнтів, воно має бути в підпорядкуванні і вирішенні місцевими органами самоврядування та районними державними адміністраціями. Тобто, логістичне питання і проблема стосується саме місцевих органів, які мають надати можливість транспортування", - зазначив Іонов.

Він також нагадав, що станом на сьогодні є вищі нормативно-правові акти, які передбачили усунення планового лікування або будь-яких планових медичних процедур.

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"Тобто, перевага передусім надається ургентна медична допомога, яка у нас, звісно, теж передбачена. Що стосується екстреної медичної допомоги, вона теж має виїжджати на всі ургентні й екстрені виклики, будь-то гострі стани, будь-то ДТП і, в тому числі, якщо є підозра на коронавірусну інфекцію, якщо стан пацієнта тяжкий", - уточнив Іонов.

Як повідомляв Укрінформ, на території Київської області тимчасово запроваджено режим надзвичайної ситуації. Таке рішення ухвалене 18 березня на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської обласної державної адміністрації.

В Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. У рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, АЗС і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне й авіасполучення.