Охматдит припиняє прийом пацієнтів на планові операції

Національна дитяча спеціалізована лікарня МОЗ України "Охматдит" припиняє прийом пацієнтів на планові оперативні втручання і обмежує відвідування пацієнтів.

Про це йдеться на сторінці Охматдиту у Facebook.

"На період з 19.03.20р. по 3.04.20 р. (період може бути продовжено) наша лікарня припиняє плановий прийом пацієнтів, планові оперативні втручання та планові консультації в поліклініці. В тому числі з 17.03.20 р. буде суттєво обмежене відвідування пацієнтів, що перебувають в стаціонарі, - задля безпеки пацієнтів", - йдеться у повідомленні.

В Охматдиті наголосили, що лікарня не веде прийом інфекційних хворих, тому з симптомами будь яких ГРВІ необхідно звертатися до сімейного лікаря або за необхідності до інфекційних стаціонарів, що визначені як базові по місту Києву - це Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1, Київська міська дитяча клінічна лікарня № 2, Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня. У цих лікарнях експрес-тести до Covid-19 проводяться виключно за медичними показаннями та безкоштовно, наголосили в Охматдиті.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у відеозверненні 16 березня закликав Міністерство охорони здоров’я тимчасово заборонити планові заходи та планові операції й перепрофілювати медичні заклади для прийому та лікування інфікованих хворих у тяжких станах.

Станом на ранок 17 березня у світі зафіксовано 182 727 інфікованих, з них тих, хто хворів Covid-19 і одужав, - 79 883, а померлих – 7 174.

В Україні 7 підтверджених випадків інфікування Covid-19, з них один летальний - на Житомирщині. У Чернівцях також померла жінка, в якої підозрювали коронавірус, але факт захворювання не підтверджено.