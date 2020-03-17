В Україні 3,5 тисячі апаратів штучної вентиляції потребують оновлення – Ляшко

Наявних у відділеннях інтенсивної терапії українських лікарень 3,5 тисячі апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ) може не вистачити й обладнання може виявитися застарілим.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко під час позачергового засідання Верховної Ради 17 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Статистика, яку ми маємо, вона каже, що ми готові і повинні надавати якісну ефективну допомогу, оскільки ми маємо близько 3,5 тисячі апаратів для штучної вентиляції легень саме у відділеннях інтенсивної терапії. В той же час такої кількості може не вистачити й обладнання може бути застаріле. Ми вживаємо всіх заходів і виділяємо кошти, щоб оновити матеріально-технічну базу», – зазначив Ляшко.

Як повідомляв Укрінформ, парламент зранку у вівторок зібрався на позачергове засідання для ухвалення законопроєктів щодо боротьби з коронавірусом.

16 березня 2020 року Кабінет міністрів України заборонив міжміські перевезення та масові заходи по всій Україні.

Згідно з постановою уряду з 18 березня 2020 року до окремого рішення в Україні заоборонено перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішніх сполучень (приміському, міському, регіональному та дальньому).

Наразі в Україні 7 підтверджених випадків інфікування Covid-19, з них один летальний на Житомирщині. У Чернівцях померла жінка, в якої підозрювали коронавірус, але факт захворювання не підтверджено.