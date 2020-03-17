МОЗ хоче законодавчо закріпити можливість працювати дистанційно - Радуцький

Міністерство охорони здоров'я підготувало законопроєкт, який передбачає адміністративну відповідальність за порушення обсервації та кримінальну - за умисне зараження коронавірусом

Про це в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV повідомив голова Комітету ВР з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, передає кореспондент Укрінформу.

"Останні чотири дні ми відпрацьовували законопроєкт, який підготувало МОЗ - про внесення змін у деякі закони, які спрямовані на боротьбу з поширенням коронавірусу в Україні. Наприклад, законопроєкт 3219. У нього внесені такі речі: оперативна закупівля товарів, робіт і послуг, необхідних для ліквідації та недопущення епідемії коронавірусу… Ми ввели кримінальну відповідальність, якщо ці закупівлі будуть відбуватися за перевищеною ціною, якщо будуть робитися якісь махінації. І там немає терміну давності: може закінчитися термін дії цього закону (він приймається на три місяці), але і через рік і через два треба буде відповісти, коли щось зроблено не так", - розповів Радуцький.

За його словами, у перший день після укладення угоди мають бути оприлюднені дані: що саме закуповується, за яким переліком і за які кошти.

Також пропонується передбачити можливість стовідсоткової передплати за такі товари (в тому числі ліки) і послуги.

"У світі великий дефіцит засобів боротьби з коронавірусом, наприклад, апаратів штучної вентиляції легень. На сьогоднішній день замовлення розміщені на всіх заводах, які їх виробляють", - пояснив Радуцький.

Він додав, до зараз ведуться перемовини з одним із заводів в Одесі, який готовий швидко налагодити виробництво таких апаратів, ефективних саме у підтримці хворих на COVID-19.

Також, зазначив Радуцький, законопроєктом передбачається звільнення від мита та ПДВ лікарських засобів і виробів медичного призначення, що закуповуються для боротьби з поширенням коронавірусу.

Пропонується встановити заборону проведення державного контролю на час здійснення заходів, пов'язаних із протидією поширенню коронавірусу.

Законодавчо закріплюється можливість працювати дистанційно. Водночас передбачається адміністративна відповідальність за порушення обсервації та кримінальна - за умисне зараження.

Законопроєкт також установлює відтермінування штрафних санкцій за несплату комунальних послуг.