МОЗ хоче законодавчо закріпити можливість працювати дистанційно - Радуцький

МОЗ хоче законодавчо закріпити можливість працювати дистанційно - Радуцький

Укрінформ
Міністерство охорони здоров'я підготувало законопроєкт, який передбачає адміністративну відповідальність за порушення обсервації та кримінальну - за умисне зараження коронавірусом

Про це в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV повідомив голова Комітету ВР з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, передає кореспондент Укрінформу.

"Останні чотири дні ми відпрацьовували законопроєкт, який підготувало МОЗ - про внесення змін у деякі закони, які спрямовані на боротьбу з поширенням коронавірусу в Україні. Наприклад, законопроєкт 3219. У нього внесені такі речі: оперативна закупівля товарів, робіт і послуг, необхідних для ліквідації та недопущення епідемії коронавірусу… Ми ввели кримінальну відповідальність, якщо ці закупівлі будуть відбуватися за перевищеною ціною, якщо будуть робитися якісь махінації. І там немає терміну давності: може закінчитися термін дії цього закону (він приймається на три місяці), але і через рік і через два треба буде відповісти, коли щось зроблено не так", - розповів Радуцький.

За його словами, у перший день після укладення угоди мають бути оприлюднені дані: що саме закуповується, за яким переліком і за які кошти.

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Також пропонується передбачити можливість стовідсоткової передплати за такі товари (в тому числі ліки) і послуги.

"У світі великий дефіцит засобів боротьби з коронавірусом, наприклад, апаратів штучної вентиляції легень. На сьогоднішній день замовлення розміщені на всіх заводах, які їх виробляють", - пояснив Радуцький.

Він додав, до зараз ведуться перемовини з одним із заводів в Одесі, який готовий швидко налагодити виробництво таких апаратів, ефективних саме у підтримці хворих на COVID-19.

Також, зазначив Радуцький, законопроєктом передбачається звільнення від мита та ПДВ лікарських засобів і виробів медичного призначення, що закуповуються для боротьби з поширенням коронавірусу.

Пропонується встановити заборону проведення державного контролю на час здійснення заходів, пов'язаних із протидією поширенню коронавірусу.

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Законодавчо закріплюється можливість працювати дистанційно. Водночас передбачається адміністративна відповідальність за порушення обсервації та кримінальна - за умисне зараження.

Законопроєкт також установлює відтермінування штрафних санкцій за несплату комунальних послуг.

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