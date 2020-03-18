Глава МОЗ не виключає жорсткішого карантину

У Міністерстві охорони здоров’я наполягають, щоб українці залишалися вдома під час карантину, і не виключають ще більш жорсткого режиму обмежувальних заходів.

Про це йдеться у зверненні міністра охорони здоров’я Іллі Ємця, опублікованому на сторінці МОЗ у Facebook.

"Влада запровадила карантин. Обмежено режим роботи транспорту, зачинені кафе, бари, ресторани. На жаль, багато хто сприймає ці заходи легковажно та нехтує встановленими протиепідемічними правилами та способами індивідуального захисту. Я ще раз наголошую, що ситуація вкрай серйозна. Не ставте під загрозу своє здоров’я та здоров’я ваших близьких. Занотуйте: карантин - це не канікули чи відпустка. Якщо ви не пішли на роботу, це не означає, що треба ходити в гості до друзів. Ми наполягаємо, щоб ви залишалися вдома", - заявив Ємець.

Він наголосив, що "самоізоляція - це нова життєва філософія всіх свідомих людей по всьому світу", та закликав не бути байдужими до друзів та знайомих і всіма способами пропагувати домашній режим.

"Влада робить дуже правильні кроки, і у разі необхідності ми будемо вводити ще більш жорсткий режим. Навіть якщо це комусь не подобається", - заявив міністр охорони здоров’я.

Він додав, що під загрозою невидимого ворога всі державні органи синхронізовано працюють у посиленому режимі.

Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

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За даними МОЗ, на території України станом на 18 березня зафіксовано 14 випадків коронавірусу Covid-19 у трьох областях та м. Києві, з них два – летальні.