До кримінальної відповідальності притягатимуть лише за умисне зараження коронавірусом — поліція

До кримінальної відповідальності громадян притягатимуть лише за умисне зараження людей коронавірусом COVID-19.

Про це заступник голови Нацполіції - начальник Головного слідчого управління НПУ Максим Цуцкірідзе повідомив у коментарі "Цензор. НЕТ", інформує пресслужба МВС.

"До кримінальної відповідальності притягатимуть лише за умисне зараження людей коронавірусом. Ніхто не застосовуватиме жодних заходів, якщо людина не знала про те, що хвора. Але якщо знала - є відповідальність за навмисне зараження. В одній із країн зняли ролик, як громадянин їде в метро, знімає маску, слину розмазує на поручні. За подібні дії передбачено до 8 років позбавлення волі. Сподіваюся, що у нас таких людей немає ", - уточнив заступник голови Нацполіції.

Він нагадав, що і раніше в Кримінальному кодексі існувала стаття 325, яка передбачає відповідальність за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.

Водночас, Верховна Рада вже посилила відповідальність, щоб запобігати випадкам навмисного зараження населення коронавірусом і поширення хвороби.

Зокрема, тепер ця стаття ККУ передбачає покарання у вигляді штрафу від 1 до 3 тисяч неоподатковуваних доходів громадян (від 17 до 51 тисяч гривень), а також арешт до 6 місяців або позбавлення волі до 3 років.

За такі ж дії, які призвели до тяжких наслідків або летальних випадків, порушникам загрожуватиме від п'яти до восьми років позбавлення волі.

"Президент, уряд, РНБО прийняли ряд рішень щодо обмежень в діяльності ТРЦ, закладів громадського харчування, пересуванні транспорту тощо. Крім того, міські, сільські та селищні ради, на своїх територіях, у зв'язку зі зміною оперативної обстановки, можуть приймати рішення, які забезпечуватимуть заходи, що запобігають розповсюдженню хвороби. Ці рішення є обов'язковими до виконання", - сказав Цуцкірідзе.

Він зауважив, що ті особи, які ці рішення не виконуватимуть, будуть притягуватися до адміністративної та кримінальної відповідальності.

"Наприклад, працює кафе, люди там заразилися, не дай Боже, є летальні випадки - власнику доведеться відповідати. У нас немає такої мети - покарати когось. Більше орієнтовані на превенцію. Всі зміни були внесені виключно для того, щоб захистити людей і запобігти поширенню коронавірусу. Весь світ бореться з пандемією і в різних країнах діють ті чи інші обмежувальні заходи. Україна - не виняток ", - наголосив Цуцкірідзе.

Окрім того, він зазначив, що в КУпАП введені нові статті, яких не було раніше.