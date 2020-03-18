У Авакова нагадали церквам, що карантин теж їх стосується

Усі релігійні організації зобов’язані і будуть дотримуватися законів України під час запровадженого в Україні карантину.

Про це у Facebook повідомив радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко.

"А що з церквою під час карантину? Усі релігійні організації та їх лідери зобов’язані і будуть дотримуватися законів України! Правоохоронна система буде відповідно реагувати на випадки індивідуального чи колективного невігластва релігійних діячів, які ставитимуть під загрозу здоров’я чи життя людей", - написав Варченко.

Він зазначив, що обмеження на масові зібрання, торгівлю та пересування, встановлені у зв’язку з пандемією коронавірусу, як і обов’язок дотримуватися правил карантину та обсервації, обов’язкові до виконання, незалежно від релігійних переконань.

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Так само покарання, визначені статтями 325 та 137 Кримінального кодексу і стягнення за статтями 44, 173 та 188 Кодексу України про адмінправопорушення не містять винятків для представників релігійних громад, наголосив він.

"Сьогодні релігійні лідери навіть дуже ортодоксальних напрямків, зіштовхнувшись з пандемією, переглядають правила поведінки для своїх вірян. Категорично обмежують масові заходи і безпосередні контакти між вірянами. Ми підтримуємо таку соціально відповідальну позицію", - уточнив радник міністра.

У свою чергу у МВС радять берегти себе і своїх братів - сестер у вірі, передусім користуючись рекомендаціями ВООЗ та МОЗ, зазначив Варченко і закликав громадян дотримуватися законів України і встановлених правил на цей особливий період.

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Як повідомляв Укрінформ, за даними МОЗ України, у світі станом на ранок 18 березня зафіксовано 198 155 випадків зараження коронавірусом, з них 81 960 осіб одужали, 7 954 померли. На території України зафіксовано 14 випадків коронавірусу Covid-19 у трьох областях та м. Києві, з них два – летальні.

В Україні лабораторно підтверджено 14 випадків Covid-19, з них 2 летальних.

З 12 березня в Україні запроваджено карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і для недопущення її поширення. Він триватиме три тижні – до 3 квітня.