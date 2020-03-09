Папа Римський дозволив транслювати ранкові меси онлайн через коронавірус

Папа Франциск дозволив упродовж найближчих днів транслювати ранкові Меси в прямому ефірі через коронавірус.

Про це повідомляє Vatican News.

«Вранці 9 березня Папа Франциск відслужив у каплиці Дому Святої Марти Божественну літургію, яка за допомогою Vatican Media транслювалася через італійські телеканали і через стрімінгові платформи в інтернеті. Єпископ Риму побажав, щоб упродовж найближчих днів його ранкові богослужіння транслювалися в прямому ефірі, висловлюючи тим самим щоденну близькість до людей, які постраждали від розповсюдження COVID-19», - йдеться в повідомленні.

Як відомо, ранкові Святі Меси в каплиці Дому Святої Марти у Ватикані є однією з особливостей понтифікату Папи Франциска. Там він прийняв тисячі віруючих римо-католиків із різних парафій, які невеличкими групами брали участь у богослужінні, а також експромтом виступав зі стислими проповідями.

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Станом на ранок 9 березня в світі зареєстрований 110 041 випадок зараження Covid-19, 3825 осіб померли, 62 053 людини одужали.