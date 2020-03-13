У Вінниці дитсадки підуть на карантин із понеділка

У Вінниці дошкільні навчальні заклади призупинять роботу у зв’язку з запровадженням заходів із запобігання поширення коронавірусу з понеділка, 16 березня.

Про це Укрінформу повідомила директорка департаменту освіти Вінницької міської ради Оксана Яценко.

«У четвер і п’ятницю міські ДНЗ працювали за особливим режимом роботи, а з понеділка, 16 березня, ми закриваємо дитячі садочки на карантин згідно з постановою Кабінету Міністрів. У батьків є кілька днів, щоб подбати про те, куди прилаштувати дітей на час карантину», - сказала Яценко.

За її словами, дошкільні навчальні заклади будуть закриті орієнтовно до 3 квітня.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з рішенням міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, у закладах освіти міста – школах, МДЮСШ, позашкільних та мистецьких закладах, дитячих підліткових клубах – навчально-виховний процесс зупинено з 12 березня по 3 квітня. Всім торгово-розважальним та розважальним комплексам міста рекомендовано до кінця місяця призупинити роботу всіх дитячих атракцій.

Виконання усіх карантинних заходів у Вінниці перевірятимуть спеціальні мобільні бригади.

Фото: vinbazar