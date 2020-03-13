На Сумщині через карантин перенесли «Чехов-фест»

На Сумщині через карантин відтерміновується проведення міжнародного театрального фестивалю «Чехов-фест», який за участі творчих колективів із Києва, Івано-Франківська, Львова, Сум, а також гостей із Болгарії, Польщі Македонії та Ізраїлю мав пройти з 13 по 29 березня.

Про це сказав арт-директор фестивалю Володимир Нянькін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Зараз відбувається все спочатку — підготовка, спілкуємося з театрами, отримуємо від них вільні дати. Я думаю, з 15 травня буде фестиваль. Квитки дійсні, коли з’являться нові дати проведення фестивалю — можна їх використати, і прийти на наші події. Вистави, які повинні були приїхати з-за кордону, їх не буде. Ізраїль, Болгарія, Польща переносяться на наступний рік», - розповів Нянькін.

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Як повідомляв Укрінформ, на виконання урядової постанови рішенням сумської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій в регіоні з 12 березня запроваджено тритижневий карантин.

Фото: facebook/Чехов-фест