Театр Лесі Українки переносить вистави

Театр Лесі Українки переносить вистави

Коронавірус
Укрінформ
Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки оголосив про перенесення своїх вистав.

Про це повідомляється на офіційному сайті театру.

“Згідно з постановою Кабінету Міністрів України “Про запобігання поширенню на території України коронавірусу Covid-19", покази вистав Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки на основній сцені перенесено. З оновленою афішею можна ознайомитися на сайті театру”, - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, вистави на малих сценах ітимуть згідно з поточною афішею.

Всі куплені квитки залишаються дійсними.

Фото: life.bodo.ua

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