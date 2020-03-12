Театр Лесі Українки переносить вистави

Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки оголосив про перенесення своїх вистав.

Про це повідомляється на офіційному сайті театру.

“Згідно з постановою Кабінету Міністрів України “Про запобігання поширенню на території України коронавірусу Covid-19", покази вистав Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки на основній сцені перенесено. З оновленою афішею можна ознайомитися на сайті театру”, - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, вистави на малих сценах ітимуть згідно з поточною афішею.

Всі куплені квитки залишаються дійсними.

Фото: life.bodo.ua