Театр Лесі Українки переносить вистави
Коронавірус
Укрінформ
Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки оголосив про перенесення своїх вистав.
Про це повідомляється на офіційному сайті театру.
“Згідно з постановою Кабінету Міністрів України “Про запобігання поширенню на території України коронавірусу Covid-19", покази вистав Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки на основній сцені перенесено. З оновленою афішею можна ознайомитися на сайті театру”, - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, вистави на малих сценах ітимуть згідно з поточною афішею.
Всі куплені квитки залишаються дійсними.
Фото: life.bodo.ua