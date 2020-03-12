Національна опера переносить вистави та скасовує фестиваль

Березневі вистави Національної опери України перенесли на травень 2020 року.

Про це повідомляє прес-служба театру.

“У зв’язку з обмежувальними профілактичними заходами та постановою уряду “Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19” березневі вистави Національної опери України переносяться на травень 2020 року”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, "Лускунчик" 12 березня - на 5 травня

"Дон Карлос" 13 березня - на 9 травня

"Спляча красуня" 14 березня - на 12 травня

"Євгеній Онєгін" 15 березня - на 27 травня

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"Мадам Баттерфлай (Чіо-Чіо-Сан)" 18 березня - на 2 травня

"Дама з камеліями" 19 березня - на 30 травня

"Грек Зорба" 22 березня - на 21 травня

"Дон Кіхот" 24 березня - на 28 травня

"Кармен" 25 березня - на 1 травня

"Раймонда" 26 березня - на 10 травня

"Богема" 27 березня - на 20 травня

"Казка про царя Салтана" 28 березня - на 3 травня

"Весілля Фігаро" 28 березня - на 14 травня

"Ромео і Джульєтта" 31 березня - на 8 травня

"Наталка Полтавка" 1 квітня – на 6 травня

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Як зазначається, вистава "Макбет" 29 березня переноситься на червень. Дату буде оголошено окремо.

Квитки - дійсні.

“Вистава "Жізель" 17 березня скасовується. Фестиваль "Серж Лифар", що мав проходити 2 та 3 квітня, скасовується”, - звертають увагу в Національній опері, а також попереджають про можливі зміни у складах артистів і закликають слідкувати за оновленням інформації на сайті театру.