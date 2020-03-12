Національна опера переносить вистави та скасовує фестиваль
Про це повідомляє прес-служба театру.
“У зв’язку з обмежувальними профілактичними заходами та постановою уряду “Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19” березневі вистави Національної опери України переносяться на травень 2020 року”, - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, "Лускунчик" 12 березня - на 5 травня
"Дон Карлос" 13 березня - на 9 травня
"Спляча красуня" 14 березня - на 12 травня
"Євгеній Онєгін" 15 березня - на 27 травня
"Мадам Баттерфлай (Чіо-Чіо-Сан)" 18 березня - на 2 травня
"Дама з камеліями" 19 березня - на 30 травня
"Грек Зорба" 22 березня - на 21 травня
"Дон Кіхот" 24 березня - на 28 травня
"Кармен" 25 березня - на 1 травня
"Раймонда" 26 березня - на 10 травня
"Богема" 27 березня - на 20 травня
"Казка про царя Салтана" 28 березня - на 3 травня
"Весілля Фігаро" 28 березня - на 14 травня
"Ромео і Джульєтта" 31 березня - на 8 травня
"Наталка Полтавка" 1 квітня – на 6 травня
Як зазначається, вистава "Макбет" 29 березня переноситься на червень. Дату буде оголошено окремо.
Квитки - дійсні.
“Вистава "Жізель" 17 березня скасовується. Фестиваль "Серж Лифар", що мав проходити 2 та 3 квітня, скасовується”, - звертають увагу в Національній опері, а також попереджають про можливі зміни у складах артистів і закликають слідкувати за оновленням інформації на сайті театру.